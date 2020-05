NOVARA – Questa mattina alle 10.30 in streaming da Novara i funerali del cardinale Renato Corti, originario di Galbiate. Alla cerimonia in cattedrale presieduta dal vescovo Giulio Brambilla potranno assistere un massimo di 180 persone secondo un elenco già stabilito, per la comunità dei fedeli che non potrà essere presente verrà diffusa la diretta sul canale YouTube della diocesi novarese.

