INAUGURATA AD ANNONE BRIANZA LA CASETTA DEL BOOK CROSSING

ANNONE – Ad Annone Brianza è stato inaugurato un nuovo spazio dedicato alla lettura, alla condivisione e alla crescita culturale della comunità: la casetta del Book Crossing.

Un piccolo angolo di cultura e socialità, dove chiunque può prendere un libro, lasciarne un altro e contribuire a far circolare storie, idee e pensieri.

L’iniziativa nasce con l’intento di riscoprire il piacere della lettura come gesto quotidiano, libero e accessibile a tutti. Un gesto semplice, ma dal grande valore simbolico, che trasforma un luogo pubblico in uno spazio di scambio e di crescita collettiva.

Tra i primi libri inseriti nella casetta spicca una copia della Costituzione della Repubblica Italiana, scelta che rappresenta un monito, una speranza e una guida per la comunità, ricordando l’importanza dei valori fondamentali che uniscono i cittadini. Un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutti coloro che hanno reso possibile il progetto: i ragazzi di Living Land, che hanno realizzato le casette, la consigliera Fernanda Bonacina, promotrice della mozione, e il consigliere Pietro Bonacina, che ha curato la posa delle strutture.

Attualmente una casetta è già collocata nel piazzale Donatori di Sangue, presso il parcheggio del cimitero, mentre una seconda verrà posizionata prossimamente nella suggestiva area del Lago – “Viandante”, per permettere anche a chi frequenta la zona di godere di un momento di lettura all’aria aperta.

Con questa iniziativa, Annone Brianza compie un passo importante nella promozione della cultura e della partecipazione, confermandosi una comunità viva, attenta e desiderosa di crescere insieme anche attraverso le pagine dei libri.

