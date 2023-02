USMATE (MB) – Intervento quest’oggi per le squadre del Comando Vigili del Fuoco di Monza a Usmate intorno alle 11.30 per l’incendio di un tetto in via villaggio dei Pini.

Sul posto sono state inviate l’autopompa di Monza e del distaccamento di Merate, l’autoscala della sede centrale di Monza, il modulo di supporto del distaccamento di Lissone e l’autobotte del distaccamento di Carate.

