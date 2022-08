SIRTORI – Profondo cordoglio in Brianza per la scomparsa causata da un incidente motociclistico del 37enne Alberto Mauri, imprenditor 37enne e già assessore comunale a Sirtori.

Mauri è stato vittima di un sinistro mentre era sul sellino della sua Yamaha Teneré, con la quale aveva viaggiato in lungo e in largo in Italia e in Europa. Notissimo nel suo paese anche per i 15 anni consecutivi in consiglio comunale (in uno dei tre mandati era stato anche assessore allo Sport e Servizi alla persona), nonché da qualche mese presidente del locale Gruppo comunale Avis.

Lascia i genitori e la sorella. Data dei funerali ancora da definire, in attesa del rientro del feretro dall’Isola Verde fatale per l’ingegnere laureato al Politecnico di Milano, che si occupava di climatizzazione degli immobili con una sua ditta personale basata a Lecco.

RedCro