PESCATE – I Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti oggi a Pescate in via Belvedere con una autopompa per un incidente stradale nel quale risultavano coinvolte quattro autovetture.

I pompieri sul posto insieme ai sanitari hanno estratto dalle vetture incidentate due dei cinque feriti . che sono poi stati trasportati all’ospedale ‘Manzoni’ di Lecco.

In azione le ambulanze della Croce Rossa di Lecco e Galbiate.

