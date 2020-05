CIVATE – Incidente alla rampa di uscita dal Monte Barro – direzione sud – lungo la Statale 36 questa mattina attorno alle 9.30, con inevitabile colonna di veicoli e uscita consigliata a Galbiate per bypassare il traffico formatosi nel tunnel.

Coinvolte nello scontro almeno due auto, fortunatamente non vi sarebbero gravi conseguenze per conducenti e passeggeri, solo una giovane di 21 anni trasportata in pronto soccorso in codice verde.