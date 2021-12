COSTAMASNAGA – Rientro indigesto per tutti gli automobilisti in viaggio sulla SS36 da Milano in direzione Lecco nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 20 dicembre.

Un incidente lungo il tratto tra Costamasnaga e Garbagnate Monastero ha infatti notevolmente rallentato il traffico proprio nell’orario di punta, con un coda estesa per diversi chilometri.

Fortunatamente nessun pericolo grave per le tre persone coinvolte, tutti uomini rispettivamente di 38, 42 e 58 anni.

Ulteriori aggiornamenti non appena disponibili.