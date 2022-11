VALMADRERA – Un operaio di 43 anni ha riportato un “trauma da schiacciamento della gamba” mentre lavorava in un impianto produttivo di Valmadrera, in via Como.

Sul posto per i soccorsi un’ambulanza giunta da Lecco, allertato anche l’elicottero di Areu di Como.

L’infortunato è stato trasportato in codice giallo all’ospedale ‘Manzoni’ di Lecco.

RedCro