BOSISIO PARINI – Una insegnante di sostegno della ‘Nostra Famiglia‘ di Bosisio Parini è a processo al tribunale di Lecco per abuso dei metodi correttivi: avrebbe messo “faccia al muro” in classe due giovanissimi alunni con sindrome di Down.

La maestra sessantenne viene giudicata dal giudice monocratico Giulia Barazzetta per un episodio avvenuto nel 2017 e segnalato da due colleghe, che dopo averle chiesto informazioni – senza ottenere risposte valide – hanno informato del fatto la direzione dell’istituto. “Vittime” della presunta punizione da scuole del primo Novecento, due bambini di 9 anni e 10 anni entrambi “Down”.

Pesanti i contenuti del decreto di citazione a giudizio, che recita fra l’altro come la maestra di sostegno abbia “spostato la sedia su cui era seduto un bambino di 9 anni, lo poneva contro il muro e gli bloccava le gambe tenendogliele sollevate fin quasi al viso, indifferente davanti alle urla del bambino, interrompendosi per l’intervento di un’altra insegnante”. E ancora: “Davanti al diniego dello stesso bambino di svolgere le attività, ripeteva il gesto di sollevargli le gambe, gli sbatteva le mani contro il banco e premeva una matita sulla mano”. Successivamente, analogo comportamento nei confronti di un altro alunno di dieci anni.

Mentre la donna ha respinto le accuse formulate, la famiglia di uno dei due bimbi si è costituita parte civile. L’imputata ha proposto un risarcimento di poche centinaia di euro, il giudice ha aggiornato il processo a febbraio del 2023 – per tentare di far trovare un’intesa tra le parti.

