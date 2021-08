Visto che le elezioni amministrative comunali di Pescate sono alle porte e nessuna lista si è finora proposta per opporsi all’attuale in carica, condotta dal sindaco Dante De Capitani, il quale si è ricandidato per il terzo mandato, ci sentiamo in dovere da lanciare un appello a tutti i cittadini che hanno a cuore il nostro bel paese, da darci una mano a creare insieme una squadra di giovani, da preparare per il futuro, e meno giovani che hanno esperienze in materia. Se sentiamo la vicinanza dei cittadini di Pescate, siamo disponibili a rimetterci in gioco e garantiamo che amministreremo la nostra Pescate come è sempre stata amministrata, un paese vivo per tutti, una grande famiglia, perché il paese oggi è fermo da dieci anni.

Pescate non ha bisogno di essere amministrato da sceriffi o dittatori, i cittadini sono delle brave persone, non bisogna mettere su, tutto l’arroganza, la prepotenza e il terrore, se qualche persona non la pensa come il sindaco, bisogna che il sindaco se ne faccia una ragione e veda da essere disponibile anche con loro, senza chiudere la porta in faccia.

Lasciamo che questo bugiarda politica la facciano a Roma, a livello nazionale, non a Pescate, perché questa amministrazione, (che è poi una sola persona che dirige il tutto), più che parlare, andare sui giornali, in televisione, esporre maxi manifesti molto frequentemente, in dieci anni, non c’è un’opera fatta da loro che potrà essere ricordata nella storia, tolto i 4/5 stradini che vedi sulla strada costantemente, il resto lascio a voi vedere cosa è stato fatto.

Vorremmo fare un piccolo paragone e ricordare solo le opere più significative fatte quando eravamo noi ad amministrare Pescate, 10 anni fa:

ABBIAMO FINITO LA PIANTUMAZIONE DEL PARCO ADDIO MONTI, PISTA CICLABILE, (la più bella della provincia e anche di più) ROTONDE, BAITA PESCATE, CASA DEMAGNALE, SOTTOPASSO SCUOLA MATERNA, AMPLIAMENTO CIMITERO, e tante altre opere di minor importanza, questi sono i fatti e non parole, opere fatte in dieci anni di mandato con finanziamenti sovraccomunali, (perché noi non litigavamo con gli enti, ma collaboravamo), un cosa che vorremmo precisare, l’attuale sindaco di Pescate sta beneficiando di bellezze trovate fatte, e le vogliamo ricordare che lui stesso, quando era in minoranza, ci ha bloccato i lavori mentre facevamo l’ultimo tratto della pista ciclabile, facendo intervenire i verdi e il personale del Consorzio Laghi e Laghi Minori, fermando i lavori per qualche mese. Oggi però gode di queste bellezze e ne va fiero, dove lui non ha fatto assolutamente nulla anzi in quei tempi ci ha creato qualche problema.

Quanto rimarcato sopra, non è polemica, ma si vuole solo ricordare ai pescatesi, la differenza delle due amministrazioni che hanno operato tutte due dieci anni, cosa ha fatto una e cosa a fatto l’altra, qua non si può dire cose non vere, perché le opere esistono sul territorio.

Questa è la politica che piace a noi, promesse fatte, non promesse al vento.

Chiudiamo nel dire che una cosa che ci inorgoglisce è l’appoggio esterno dell’ex sindaco FEDERICO BONIFACIO, persona di altissimi valori morali, e di grande esperienza politica, BONIFACIO ci darà una grande mano, rinnovo appello ai pescatesi di buona volontà, che ci contattino per entrare a darci una mano, perché vogliamo preparare la squadra giovane per il futuro, garantiamo loro la massima riservatezza e privacy. contattateci al cell. 3890753478, oppure email ale.giurna@tiscali.it.

Il gruppo

INSIEME PER PESCATE