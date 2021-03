LECCO – “Le mie parole non volevano essere assolutamente un’offesa nei confronti della categoria dei fisioterapisti, della quale ben conosco e apprezzo il ruolo svolta in prima linea sul fronte sanitario”. Lo dichiara oggi il consigliere regionale Mauro Piazza, in margine all’intervista di ieri su Lecco News e in risposta alle accuse della Rsu dell’Asst Lecco sul passaggio riguardante la decisione di “alcune Regioni, dove governa il proprio partito” nelle quali, affermava Piazza, “si è deciso di vaccinare avvocati e fisioterapisti piuttosto che gli anziani“.

“La mia risposta – annota il consigliere di centro destra – era semplicemente più articolata, e indicavo una serie di categorie non strettamente riconducibili alla filiera sanitaria che sono state preferite ad anziani e fragili, con un riferimento anche a fisioterapisti sportivi. Un concetto che torno a ribadire. La necessità di sintesi dell’articolo ha poi generato una generalizzazione di cui anche io mi scuso: avrei dovuto essere più preciso”.

RedPol

.

LA POLEMICA IN DUE ARTICOLI: