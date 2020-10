LECCO – Si è concluso, con efficacia dal 14 ottobre, un nuovo step nel percorso di razionalizzazione delle partecipate idriche in Provincia di Lecco: l’incorporazione di ASIL e VALBE (rami lecchesi) e AUSM Calolziocorte (ramo idrico) in Lario Reti Holding.

L’obiettivo perseguito con la fusione è “a riunificazione in unico soggetto della gestione del

Servizio Idrico Integrato e della proprietà delle reti e degli impianti strumentali per

l’esecuzione del Servizio nel territorio provinciale di Lecco”. Il progetto di fusione, approvato

dai soci delle quattro società, è stato in precedenza approvato dagli organi amministrativi

e discusso nei consigli di tutti i Comuni coinvolti.

L’operazione è conforme agli obblighi introdotti dal Testo unico società a partecipazione

pubblica (approvato con d.lgs. 175/2016 e modificato con d.lgs. 100/2017) che prevedono

la razionalizzazione, anche mediante fusione, delle società che svolgono attività simili a

quelle svolte da altre società partecipate dagli enti pubblici, il contenimento dei costi di

funzionamento delle società e, in generale, l’aggregazione tra società pubbliche che

svolgono attività di interesse generale consentite dalla legge (art. 20, comma 2, Testo

unico).

“Incorporando i rami lecchesi di VALBE e ASIL, quello idrico di AUSM e in precedenza Idrolario, il Consorzio Olginate e Valgreghentino e Adda Acque, abbiamo mantenuto fede all’impegno preso con l’Ufficio d’Ambito nel 2016 con l’affidamento del Servizio Idrico Integrato – riferisce Lelio Cavallier, presidente di Lario Reti Holding S.p.A. – La riunificazione in un unico soggetto della gestione e della proprietà di reti e impianti del Servizio Idrico Integrato lecchese permetterà di evitare ridondanze e ridurre i costi di gestione, aumentando le possibilità di investimento e di miglioramento del servizio”.

In futuro è prevista un’ulteriore operazione societaria di minore entità, che porterà alla

dismissione delle quote societarie di Lario Reti Holding ad oggi di proprietà dei Comuni

comaschi, nonché la cessione a Como Acqua di impianti e reti presenti sul territorio dei

Comuni soci in Provincia di Como.

——————————

Lario Reti Holding S.p.A. è, dal 1° gennaio 2016, il gestore del Servizio Idrico Integrato per tutti i Comuni della Provincia di Lecco. Gestisce oltre 460 sorgenti, 130 pozzi, la

potabilizzazione dell’acqua del Lago, più di 2.400 km di condotte acquedotto e oltre

1.700 km di condotte fognarie, assicurando la manutenzione e la distribuzione capillare

delle acque fino al rubinetto di casa, il loro collettamento e la successiva depurazione