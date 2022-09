ERBA – La Camera di Commercio di Como-Lecco ha da tempo intrapreso un articolato percorso di accompagnamento verso la sostenibilità per imprese, enti e cittadini. In questo contesto il prossimo 29 settembre alle 10 è in programma al Centro fieristico e congressuale Lariofiere a Erba un evento dedicato al tema delle Comunità di energia rinnovabile (CER), con l’obiettivo di attivare un confronto costruttivo tra tutti soggetti, pubblici e privati, interessati ad approfondire la conoscenza di questo innovativo modello di produzione, distribuzione e consumo di energia da fonti rinnovabili.

“Una Comunità Energetica è un insieme di soggetti che condividono energia rinnovabile e pulita, in uno scambio tra pari. Esse rappresentano quindi un modello innovativo per la produzione, la distribuzione e il consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili e un passo verso la transizione ecologica” spiegano gli organizzatori.

Interverranno numerosi esperti fra i quali Regione Lombardia, ANCI, Unioncamere, Arera, GSE, ENEA, e ci sarà spazio per testimonianze e casi pratici.

Durante l’incontro sarà inoltre aperta la partecipazione ai tavoli di lavoro, che si riuniranno il 13 ottobre 2022 (sempre a Lariofiere), con l’obiettivo di informare e accompagnare imprese, enti locali, associazioni, cittadini sulle possibilità offerte dalle CER in termini di sviluppo e favorire la consapevolezza delle prospettive che le CER potrebbero offrire al nostro territorio.

Per informazioni è possibile inviare una e-mail a: ambiente@comolecco.camcom.it