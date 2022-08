LECCO – Anas ha programmato i lavori di rifacimento della pavimentazione sulla statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” in due tratti tra le province di Monza e Brianza e di Lecco.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, a partire dalle 21 di lunedì 22 agosto e fino alle 9 di venerdì 26 agosto sarà in vigore il restringimento della carreggiata nord/Lecco in tratti saltuari tra Capriano e Bosisio Parini, con transito sempre consentito sulla corsia libera

A partire dalle 21 di lunedì 29 agosto il cantiere si sposterà a Lissone. Anche in questo caso è previsto il restringimento della carreggiata, in direzione sud/Milano. Il traffico sarà consentito sulla corsia libera. Il completamento degli interventi è previsto entro le 8 di sabato 3 settembre.

Per la durata dei lavori saranno chiuse al traffico le rampe di ingresso e uscita dello svincolo di Lissone/Muggiò.