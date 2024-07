LITIGA AL BAR E LO INVESTE COL SUV. 49ENNE DI CALOLZIO ARRESTATO

CALOLZIOCORTE – Arrestato ieri con l’accusa di tentato omicidio l’automobilista che ha investito un 27enne dopo una discussione al bar.

L’episodio nella serata di mercoledì scorso, 10 luglio, quando S.C., 49enne di Calolziocorte già noto alle forze dell’ordine, si è recato in un bar di corso Europa. L’uomo, che era arrivato al locale in auto nonostante gli fosse stata ritirata la patente, era in stato di alterazione e subito ha litigato con il barista per futili motivi. Il litigio è proseguito anche all’esterno contro due cittadini extracomunitari. Una scazzottata e poi la decisione di salire sul Suv e investirli.

Fortunatamente si è evitato il peggio, il 27enne vittima dell’agguato ha riportato solo delle ferite. Il 49enne però ieri è stato raggiunto dai Carabinieri e accompagnato in carcere. Ad incastrarlo oltre ad alcuni testimoni anche le immagini delle telecamere di sorveglianza.