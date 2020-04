VALMADRERA – A partire dal mese di marzo e quindi dell’emergenza sanitaria il corpo associato di polizia locale dei Comuni di Valmadrera, Malgrate ed Oliveto Lario ha predisposto servizi giornalieri di controllo per garantire la sicurezza dei cittadini ed il rispetto delle norme/ordinanze statali, regionali e comunali. Monitorando i dati a disposizione, verificata una crescente mobilità sia veicolare che pedonale ed un aumento dell’azione sanzionatoria degli ultimi giorni, in data 11 aprile, informata la locale Prefettura, è stato raggiunto l’accordo per l’attivazione di un drone in ausilio alle pattuglie sino ad inizio maggio.