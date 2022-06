GALBIATE – Una bella notizia arriva dall’Under 15 del Milan: i rossoneri guidati in campo dal nuovo gioiellino galbiatese (abita nella frazione Rossa) Ernesto Perin, espugnando nella tarda mattinata di oggi il campo della Roma per 0-1 hanno staccato il biglietto per la finale che mette in palio lo scudetto tricolore di categoria in programma venerdì 24 giugno a Tolentino – fischio d’inizio fissato per le 20.

Il Milan replica l’1-0 ottenuto nella gara d’andata – grazie al gol di Sala al 38’della ripresa sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, era proprio Ernesto ad allungare la traiettoria verso Sala, bravo a certificare il gol partita.

In entrambi i match il centrocampista nostrano – per lui già quattro gettoni nella nazionale Under 15 – è risultato tra i più svegli, come detto uno dei ragazzi su cui il Milan punta, e molto, in prospettiva futura.

Nella finale per il titolo i rossoneri se la vedranno con la Fiorentina, i gigliati dopo l’1-1 dell’andata superando tra le mura amiche il Bologna (3-2) si sono guadagnati l’opportunità di contendere il tricolor al Milan, allenato dal tecnico di Erba Roberto Bertuzzo.

Tornando a chiosare sul classe 2007 Perin, la domanda sorge spontanea: che Galbiate abbia già trovato il nuovo Manuel Locatelli? Certo è ancora prematuro fare certi paragoni ma la speranza, quella sì, resta custodita gelosamente dentro il petto.

Alessandro Montanelli