OLGINATE – Il calcio lecchese è in lutto per la scomparsa dell’allenatore Bruno Marini soprannominato Ray che per anni ha allenato i settori giovanili di alcune società sportive lecchesi. Attualmente militava nella Polisportiva 2B nata dalla fusione tra Brivio e Beverate. Entusiasta istruttore di giovani, aveva allenato a Brivio, Aurora Olgiate, Galbiate e Olginatese.

Così lo hanno ricordato alla Brianza Olginatese: “Bruno è stato con noi per diversi anni. Ha ricoperto un primo ruolo di allenatore e per un certo periodo di tempo è stato nostro responsabile del settore giovanile di base. Era una persona squisita, a modo; una persona che a noi ha dato tantissimo. Ha organizzato anche per diversi anni il trofeo Olginatese Cup, che facciamo ogni anno da fine maggio a metà giugno. Una persona che ha dato tantissimo anche in termini di educazione e crescita dei bambini. Siamo costernati, per noi è una perdita enorme. Siamo sempre rimasti in contatto anche quando nell’ultimo periodo era tornato a Brivio, tant’è che anche quest’anno avevamo avuto modo di contattarlo per chiedergli ancora una mano per organizzare il torneo. Lui aveva dato la sua piena disponibilità. Ci lascia un amico a cui tutto il nostro ambiente ha sempre voluto bene e che da lui ha ricevuto molto. Da parte di tutta la grande famiglia Brianza Olginatese le più sentite condoglianze alla moglie e ai figli Jacopo e Nicolò. Buon viaggio Bruno”.