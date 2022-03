INTROBIO – Malore durante un uscita in moto, Carlo Crippa, 67enne di Olginate, ha perso la vita nei monti del centro valle.

Giudice di zona al Trialario, molto conosciuto nell’ambiente dell’alpinismo e mulatrial, “Carluccio”, come era chiamato da tutti, ha avuto un malore mentre con amici percorreva i sentieri per la Valbiandino e non c’è stato niente da fare. Martedì 29 marzo l’ultimo saluto, alle 9.30 nella chiesa di Olginate.

Immagine da Mototrial.it