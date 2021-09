MALGRATE – La Quadreria di Malgrate, ospiterà da 26 settembre al 3 ottobre 2021, la mostra personale dell’artista Dontella Consonni.

Donatella Consonni , nasce nel 1955 a Lecco, procede nella scolarizzazione con una cultura di base artistica, diplomata presso il Liceo Artistico S. Giuseppe, preziosissimo Sangue, Monza, orienta i suoi interessi nel campo letterario e si cimenta con le discipline artistiche esponendo presso alcune gallerie con mostre collettive ad Ancona, Oggiono, Lecco, Malgrate, Valmadrera, Milano Marittima, e anche fuori confine in Francia e Germania.

Partecipa a mostre collettive a livello nazionale, dapprima come impressionista, abbraccia poi la corrente simbolista ed esegue opere a tema religioso con una tecnica personale.

Partecipa a concorsi artistici, con riconoscimenti in campo pittorico e grafico, regionale e nazionale. Produce e illustra libri per l’infanzia con un metodo innovativo, indirizzato anche ai disabili, per avvicinarli all’uso del segno grafico con l’utilizzo dei 5 sensi.

A livello istituzionale viene nominata nell’ufficio di presidenza come rappresentate Anci nell’associazione Nazionale Lotta contro la tubercolosi e malattie polmonari sociali, ove partecipa alla realizzazione diurna video a livello informativo distribuito nelle scuole italiane dell’obbligo. Riceve il Cavalierato a 35 anni per il suo operato nel campo dei diritti e aiuto alle donne, fondando l’associazione Dimensione donne oggi.

Giornalista, scrive su alcune testate regionali e nazionali e dirige l’informatore legislativo “Nei fatti”, scrive e pubblica raccolte di poesie e altro materiale.