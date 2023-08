BORMIO (SO) – 70 di Galbiate morto a Bormio per un malore. L’uomo domenica mattina si trovava nei pressi di Cima Garibaldi quando si è accasciato al suolo. Immediatamente sono scattati i soccorsi in codice rosso – una ambulanza, l’elicottero di stanza a Bolzano e i tecnici Cnsas di Bormio – ma le procedure di rianimazione non sono servite a nulla e i medici ne hanno constatato il decesso.