CALOLZIOCORTE – L’amministrazione comunale ha comunicato che a partire da martedì 12 maggio riprenderà il servizio del mercato cittadino con modalità sperimentale e limitato ai soli banchi alimentari come da ordinanza regionale.

Il mercato aprirà alle 7 per gli operatori e alle 8 per i cittadini, all’ingresso (da piazzale Marinai d’Italia) un incaricato si premurerà di misurare la temperatura corporea agli operatori e ai cittadini.

L’ingresso sarà vietato a chi dovesse riscontrare una temperatura uguale o superiore a 37.5°, contestualmente sarà invitato a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante.

L’accesso all’area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, sarà consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani ed in numero doppio rispetto ai banchi presenti. La disposizione dei banchi del mercato sarà su una sola direzione (lato di fronte al lago), si entrerà dal parcheggio di piazzale Marinai d’Italia e l’uscita sarà situata in zona Monastero del Lavello.

All’entrata e sull’area del mercato saranno predisposti cartelli informativi sulle modalità di accesso e sulle tipologie di banchi presenti. Per gli operatori commerciali del mercato vi sarà l’obbligo di utilizzo di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti e la presenza sarò limitata a non più di due operatori per ogni posteggio.

Anche per i cittadini l’accesso sarà subordinato all’utilizzo della mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.