MEETING CSI. ROGENO 2° ASSOLUTO NEL CALCIO UNDER 10 E 12

CESENATICO – Brillante e produttiva partecipazione del Gruppo Sportivo Rogeno al Meeting Polisportivo Giovanile che si è tenuto a Cesenatico dal 25 al 28 aprile 2024. Questo bellissimo e intenso evento organizzato con grande impegno e dedizione dal CSI Lombardia ha coinvolto oltre 3000 partecipanti tra atleti provenienti da tutte le province lombarde, accompagnatori e staff. Anche quest’anno il Gs Rogeno ha partecipato attivamente a questo consueto appuntamento annuale con 62 atleti e atlete impegnati nelle discipline di calcio, pallavolo e triathlon che li ha occupati per ben quattro intensi e indimenticabili giorni di aggregazione e socializzazione con le altre società della Lombardia, ai 19 accompagnatori che hanno seguito i ragazzi e al caloroso supporto della tifoseria dei genitori. Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno e duro lavoro del nuovo presidente Stefano Valsecchi e da tutti i collaboratori del della società.

Alla fine di questa esperienza che resterà nel cuore di ogni nostro atleta, il GS Rogeno può ritenersi ben soddisfatta del “bottino” che ha portato a casa salendo sul podio del secondo posto con le Categorie Calcio Under 10 seguite dai mister Raffaele e Cristian e sempre un ottimo secondo posto su 26 squadre partecipanti per la Categoria Calcio under 12 seguite dai mister Gianni e Alessandro.

Il meeting di Cesenatico rappresenta da anni il culmine dell’attività sportiva a cui il GS Rogeno aderisce. Una realtà dove conta il risultato, ma soprattutto l’esperienza vissuta.