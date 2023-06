OLGINATE – Intervento nella tarda serata di mercoledì da parte dei Vigili del Fuoco di Lecco in via Milano a Olginate per l’incendio di alcune autovetture. Il fatto è stato segnalato verso le 23.

Dal Comando di Lecco-Bione sono intervenute autopompa e autobotte, impegnate a spegnere le fiamme che hanno interessato diverse macchine che si trovavano all’esterno di una concessionaria.

RedCro