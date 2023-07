MANDELLO DEL LARIO – Soccorsi alle 15 di questa domenica pomeriggio al largo del Moregallo per una ragazza di 20 anni in difficoltà nelle acque del lago. Ancora non noti i dettagli dell’incidente: sul posto in codice giallo una ambulanza e un mezzo di soccorso nautico. Aggiornamenti non appena disponibili.

Immagine di repertorio.