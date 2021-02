MANDELLO – Uscita invernale per un sessantunenne nelle acque davanti al Moregallo, zona di Mandello che si trova nella riva opposta del lago rispetto al paese. L’immersione però ha messo in seria difficoltà il sub, alla chiamata di emergenza infatti era stato assegnato il codice rosso.

Una volta sul posto i sanitari dopo aver valutato il paziente hanno deciso di portarlo in ospedale, al Manzoni di Lecco, in codice giallo per accertamenti.

Sono intervenute l’auto medica e l’ambulanza della Croce Rossa di Valmadrera.

RedCro