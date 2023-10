LECCO – Sorpresa in mattinata, quando il giudice monocratico del tribunale di Lecco Paolo Salvatore ha aperto il fascicolo relativo all’incidente mortale sul lavoro avvenuto il 18 luglio 2017 a Oliveto Lario, dove perse la vita, schiacciato da un muro, un operaio di origine macedone, residente in Valtellina.

L’operaio rimase schiacciato da un muro di sostegno che gli crollò addosso durante i lavori di consolidamento di un’area soggetta ad una frana. L’uomo morì sul posto.

La Procura di Lecco aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo nell’immediatezza della tragedia, e solo ora – 6 anni dopo – il titolare e il capo cantiere si ritrovano a giudizio per omicidio colposo.

Il giudice ha aggiornato l’udienza e fissato due udienze a gennaio del prossimo anno dove saranno sentiti i primi testi e saranno ricostruiti i fatti dagli inquirenti.

