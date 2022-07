MANDELLO DEL LARIO – Il prossimo settembre, con tutti gli appassionati della Moto Guzzi in sella alle proprie motociclette, si festeggeranno finalmente i 100 anni di Moto Guzzi: “Torneremo a vederci con la nostra voglia di scherzare e stare insieme, di raccontarci le nostre avventure ed emozioni in sella alle amate Moto Guzzi – commentano gli organizzatori -. Un traguardo eccezionale che merita un programma speciale: una festa che non possiamo più perderci”.

Si parte con Ema Angius free style show: “È nato e cresciuto a Mandello del Lario, dove moto e motori ti entrano nel sangue. Facile vedere acrobazie con moto da cross…