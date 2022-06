ANNONE DI BRIANZA – Forse meno “rumorosa” delle prime due la terza e penultima serata del Nameless Music Festival, cosa che non fa altro che aumentare l’attesa per il giorno di chiusura dell’evento ospitato al Polo Club “La Nuova Poncia” di Annone Brianza. Ma questo non ha scalfito la partecipazione del pubblico, come si nota dalla quasi impossibilità di trovare una bottiglietta d’acqua agli stand del beveraggio dalle 23 in avanti.

Fan accorsi fin dal primo pomeriggio, con le esibizioni del Pagante e di Mara Sattei ad impreziosire il palco del “Mountain stage”. Seguitissimi anche Bresh e Massimo Pericolo, mentre bbno$ e Central Cee hanno chiuso la serata dedicata alla musica rap/trap.

Nel tendone principale grande ritorno quello di Merk & Kremont, esibitisi prima di Riton e Acraze. Il tunz tunz sale ai picchi di serata con gli statunitensi Illenium e Kayzo, con quest’ultimo che sui social non nasconde il suo entusiasmo: “miglior show della mia vita”.

Nella cupola del techno strappano urla e applausi Emily Nash e MoBlack.

Tutto pronto ora per le ultime ore di festival, in programma dalle 14 di oggi. Nello stage principale il nome più blasonato è quello di Dj Snake, ma si prevede il tendone pieno anche per Topic e Benny Benassi. Il rapper Guè sarà la stella di serata sull’altro palco, preceduto da Villabanks e Fred De Palma, pronto a sostituire Ana Mena dopo il forfait della cantautrice spagnola per problemi di salute. L’ultima ora e mezza di techno sarà invece nella mani di Bassel Darwish.

G. G.