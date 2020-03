ANNONE BRIANZA – Slitta a fine agosto il Nameless Music Festival, “scelta difficile ma necessaria per garantire la sicurezza di tutti”. “È una situazione a cui non saremmo mai voluti arrivare – commentano gli organizzatori – ma ci troviamo costretti ad affrontarla per rispetto verso tutti voi. Il nostro obiettivo primario è quello di garantire la massima sicurezza possibile a tutti i partecipanti, artisti, fornitori, dipendenti e collaboratori”. Da qui la decisione di spostare avanti di tre mesi il debutto brianzolo del festival europeo nato a Lecco e cresciuto in Valsassina.