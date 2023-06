ANNONE BRIANZA – Secondo giorno di Nameless al polo club La Nuova Poncia di Annone Brianza, dove, nel sabato sera, decine di artisti si sono esibiti a suon di musica e canzoni facendo ballare migliaia di spettatori.

Al main stage, il re della serata, per lo meno valutando la folla sotto al palco, è Salmo, che ha intrattenuto i fan prima del tramonto, alzando i livelli di adrenalina prima dell’arrivo in console dei DJ Chris Lake e Skrillex, anche quest’ultimo super acclamato dai fan.

Nel live stage apprezzatissime le esibizioni di Nello Taver e Neima Ezza, oltre al gran finale firmato da Mara Sattei e soprattutto da Ernia, rapper di tendenza per la terza volta ospite del festival lecchese.

Authomate e Kayzo, anche lui non nuovo ai palchi del Nameless, hanno infiammato il tendone Molinari, mentre la musica tecno di Dance System e Horse Meat Disco, solo per citarne un paio, è risuonata fin dal primo pomeriggio all'”igloo”.

Moltissimi i VIP nel backstage dell’evento: dall’inatteso rapper Lazza all’influencer Luis Sal, passando per Fabio Rovazzi e molti celebri TikToker.

Inevitabili, così come accaduto per la prima serata, le ripercussioni sul traffico, con la SS36 intasata in entrata e le vie in prossimità dei parcheggi completamente bloccate dopo la mezzanotte.

Ora tutto pronto per il gran finale della tre giorni di musica elettronica, in programma stasera con la probabilissima complicanza della pioggia. Sul palco saliranno artisti del calibro di Hardwell, Lost Frequencies, Nitro, Miss Keta, Il Pagante e molti altri.