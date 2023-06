ANNONE BRIANZA – Non si perde tempo per l’organizzazione del Nameless Music Festival e, a pochi giorni dal finale “bagnato” della decima edizione, si pensa già al 2024.

Sono infatti state rese note le date per l’evento dell’anno prossimo, che si terrà il 14, 15 e 16 giugno con la conferma, mai in dubbio per la verità, della location al Polo Club La Nuova Poncia di Annone Brianza.

Già attivo anche il link per acquistare i biglietti, anche se, ovviamente, ancora non si sa nulla sugli artisti che si esibiranno nei diversi tendoni.

Intanto, le prime statistiche parlano di oltre 90mila accessi nei tre giorni di manifestazione appena conclusi, nonostante il clima incerto che, nella serata finale, ha fatto spegnere le casse con mezz’ora di anticipo.

Sui social tanto entusiasmo ma anche qualche critica da parte dei fan, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei parcheggi, con code chilometriche all’entrata e all’uscita del festival, e le lunghe file per l’acquisto di cibo e bevande all’interno del parco. Tutti fattori che l’organizzazione dovrà tener conto per continuare nella crescita che il Nameless Music Festival ha dimostrato in questi anni.