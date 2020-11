Natura. In streaming da oggi i 14 documentari del Sondrio Festival

SONDRIO – Tutto è pronto, si comincia: dallo scoccare della mezzanotte del 14 novembre i 14 documentari in concorso potranno essere visti da un pubblico che è impossibile quantificare ma che è facile prevedere folto, considerato che in questi giorni sono state più di 1400 le richieste pervenute.

Per Sondrio Festival, la Mostra dei Documentari sui Parchi, questa XXXIV edizione si svolgerà in due stagioni, in autunno e in primavera, a cavallo di due anni, prima in streaming quindi nella versione tradizionale al …

