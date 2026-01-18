NEL BASKET LA CARPE DIEM CALOLZIO TORNA A VINCERE: +18 SUL VEROLANUOVA

CALOLZIOCORTE – Vittoria dove essere e vittoria è stata. Finalmente la Carpe Diem è tornata a riassaporare il gusto della vittoria e l’ha fatto con una prestazione maiuscola contro il Verolanuova. La gara è stata in controllo per buona parte del match, solo qualche piccolo black out ha rischiato di compromettere un risultato che è quasi sempre stato in cassaforte.
Nei primi quindici minuti Calolzio ha espresso un grande basket sia in fase difensiva sia offensiva portandosi addirittura ad un tranquillizzante + 23. Gli ospiti a causa di un calo di tensione fisiologico da parte dei padroni di casa riescono a rialzare la testa riportando l’incontro sui binari dell’incertezza fino ad un clamoroso Carpe Diem. A metà del terzo quarto però coach Perego capisce che la partita sta prendendo una piega sbagliata e con un time out striglia i suoi che recepiscono il messaggio e tornano a macinare una buona pallacanestro e piazzano unCarpe Diem. Questa serie di punti taglia le gambe ai ragazzi di Verolanuova che non riescono più a ricucire lo strappo. Da questo punto diventa un monologo dei lecchesi che prendono il largo e fissano il punteggio finale sull’82 a 64.
“Abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo e si è visto. Il duro lavoro settimanale è stato ripagato. Finalmente portiamo a casa questi benedetti 2 punti che ci permettono di muovere la classifica e agganciare qualche avversaria. Soddisfazione doppia dato che in questo scontro diretto siamo anche riusciti a ribaltare la differenza canestri dal -8 dell’andata” spiega Ivano Perego, coach di Calolzio.
“Ci attende una settimana intensa per preparare la partita con Seriana e provare a fare un piccolo colpo e muovere ancora la classifica” chiosa Perego.