NEL BASKET LA CARPE DIEM CALOLZIO TORNA A VINCERE: +18 SUL VEROLANUOVA

CALOLZIOCORTE – Vittoria dove essere e vittoria è stata. Finalmente la Carpe Diem è tornata a riassaporare il gusto della vittoria e l’ha fatto con una prestazione maiuscola contro il Verolanuova. La gara è stata in controllo per buona parte del match, solo qualche piccolo black out ha rischiato di compromettere un risultato che è quasi sempre stato in cassaforte.

Nei primi quindici minuti Calolzio ha espresso un grande basket sia in fase difensiva sia offensiva portandosi addirittura ad un tranquillizzante + 23. Gli ospiti a causa di un calo di tensione fisiologico da parte dei padroni di casa riescono a rialzare la testa riportando l’incontro sui binari dell’incertezza fino ad un clamoroso Carpe Diem. A metà del terzo quarto però coach Perego capisce che la partita sta prendendo una piega sbagliata e con un time out striglia i suoi che recepiscono il messaggio e tornano a macinare una buona pallacanestro e piazzano unCarpe Diem. Questa serie di punti taglia le gambe ai ragazzi di Verolanuova che non riescono più a ricucire lo strappo. Da questo punto diventa un monologo dei lecchesi che prendono il largo e fissano il punteggio finale sull’82 a 64.