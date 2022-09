MERATE – Durante le giornate di esercitazione organizzate dagli Amis dei pumpier de meraa e dalla direzione regionale Lombardia dei Vigili del Fuoco si sono ricreati diversi scenari che proponevano incidenti stradali con autovetture ribaltate o persone investite mentre erano a bordo di uno scooter.

Uno stuntman simulava l’incidente e subito si attivava la macchina dei soccorsi con l’intervento delle ambulanze, dei Vigili del fuoco, della Polizia stradale di Lecco e del carroattrezzi per il recupero del mezzo e la bonifica della strada.

Nel contempo nelle strutture i ragazzi partecipavano a delle lezioni sulla sicurezza a cura dell’associazione AMICI GUIDA SICURA e dall’associazione 2nove9 che offre aiuto post incidente .

Presenti le cariche politiche, le forze dell’ordine e le associazioni del territorio.

Per i più piccoli era attiva un’area gioco con percorso “addestrativo”.

SCHEDE

Il progetto Lasciati Guidare nasce nel 2019 dagli Amis di Pumpier de Meraa per intraprendere tutte le azioni utili e necessarie per la prevenzione degli incidenti stradali. È composto da Enti ed Associazioni legate al Soccorso ed alla gestione dei traumi fisici e psicologici del post incidente. Parte dagli incontri scolastici con i ragazzi di quinta superiore ed arriva all’evento, solitamente a Giugno, in cui si tengono corsi di guida sicura e vi sono dimostrazioni reali di cosa può accadere in un incidente stradale. Il progetto vuole ora crescere al coinvolgimento di fasce di età dai 30 ai 40 anni, quelle più a rischio, ma vuole anche coinvolgere le Amministrazioni locali per la formazione e l’informazione degli amministratori e dei tecnici sulle nuove tecnologie che aiutano nella progettazione e realizzazione delle infrastrutture dei loro comuni.

