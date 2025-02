NOTTE AL FREDDO E CELLULARI SPENTI: SOCCORSI DUE RAGAZZI SUL CORNIZZOLO

CIVATE – Vigili del fuoco e Cnsas sul monte Cornizzolo alle prime luci di oggi, martedì 4 febbraio. I soccorritori sono intervenuti con due mezzi fuoristrada e con squadre SAF da Lecco per la ricerca di due persone disperse. Durante la richiesta di aiuto alla sala operativa dei Vigili del fuoco, i cellulari dei ragazzi si sono spenti interrompendo a metà la chiamata e lasciando così le informazioni incomplete.

Dalla sala operativa dei pompieri sono state subito attivate squadre per la ricerca con droni e nucleo elicotteri per la ricerca aerea. Dopo le prime operazioni, i due ragazzi e il loro cane sono stati trovati infreddoliti e sono stati portati al sicuro: hanno passato la notte dormendo per terra.

L’intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa 3 ore.