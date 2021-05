OGGIONO – Nel pomeriggio di sabato, personale della Squadra Mobile della Questura di Lecco ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino italiano di origini albanesi, tale G.H. classe 70, residente nel Comune di Oggiono.

A seguito di una serrata attività investigativa, la Sezione Antidroga ha accertato che il sospetto, senza precedenti penali e all’apparenza insospettabile, era invece dedito in maniera continuativa allo spaccio di cocaina e che era solito effettuare gli incontri e le cessioni ai clienti presso alcuni bar e pub di Oggiono.

La Mobile quindi lo ha fermato mentre era in procinto di effettuare una nuova cessione di droga. Il soggetto era in possesso di una dose di cocaina del peso di 0,6 grammi e di 765 euro in banconote di vari tagli, provento dell’attività di spaccio. Gli agenti hanno anche perquisito la sua autovettura, rinvenendo e sequestrando ulteriori dieci dosi di cocaina per un peso complessivo lordo di 8,9 grammi che erano occultati sotto un tappetino della vettura stessa. Altri cinque involucri di cocaina, dal peso complessivo di 86,4 grammi, sono stati rinvenuti nella residenza.

Nel corso dell’udienza odierna l’arresto è stato convalidato e nei confronti dell’uomo è stata disposta l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.