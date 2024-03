OGGIONO: MURATORI SENZA STIPENDIO IN PROTESTA SU UNA GRU

OGGIONO – Protesta pacifica ma “spinta” quella di un gruppo di muratori che, per ricevere garanzie su arretrati non pagati, ha deciso di arrampicarsi su una gru minacciando di non scendere fino alla certezza di ottenere quanto richiesto.

Tutto ciò è accaduto nel centro storico di Oggiono. Alla base della protesta ci sarebbe il mancato pagamento dell’impresa appaltante dei lavori, che avrebbe ritardato i pagamenti.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i sanitari, oltre al sindaco Chiara Narcisio. Nel tardo pomeriggio, i muratori avrebbero raggiunto un accordo che li ha portati a scendere dalla gru.