OGGIONO – Intervento dei Vigili del Fuoco oggi pomeriggio verso le 15 in via al Bersaglio a Oggiono per un principio d’incendio in una cooperativa sociale. Dal Comando del Bione sono state inviate due squadre da Lecco e Valmadrera per un l’innesco delle fiamme in un area riservata della scuola di formazione interna.

Due persone sono state consegnate dai pompieri alle cure dei sanitari per un possibile principio di intossicazione.

RedCro