OGGIONO: VENTATA D’ALLEGRIA IN RSA NELL’ESTATE DI SAN MARTINO

OGGIONO – Nella mattinata di venerdì che pone quasi termine alla cosiddetta “Estate di San Martino”, nella quale, più che mai, sovvenivano le parole di Alessandro Manzoni: “Quel cielo di Lombardia così bello quand’è bello, così splendido, così in pace”, alla RSA di Oggiono è entrato, dirompente, il vento caldo della musica e dell’allegria, portata da Gabriele Bolis e i suoi amici, Dario Bolis alla chitarra, Gilberto Garghentini al basso-tolla e Claudio Bolis voce. Invito arrivato da Marika e Giulia, le solerti e attivissime educatrici che operano nella struttura.

L’incontro, come sempre, ha visto compartecipi gli ospiti e i visitatori, che si sono uniti nel canto, rivivendo, ancora una volta, sogni e ricordi di quella giovinezza, che “si fugge tuttavia”, poiché “del doman non v’è certezza, chi vuol esser lieto sia”, come componeva Lorenzo il Magnifico.

Michele Carenini