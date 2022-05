OGGIONO – Non l’ha passata liscia R.L., brianzolo 54enne che si è finto parente di un’anziana per spillarle il denaro necessario a coprire i suoi debiti.

La vicenda risale al biennio 2017-2018, quando l’imputato si è presentato come il cugino della pensionata, che viveva sola a Oggiono. Tutto per ottenere soldi, sia tramite assegni che con l’utilizzo diretto del bancomat della donna. Oltre a questo, l’uomo l’avrebbe anche indotta a vendere la sua casa, illudendola di un futuro trasferimento in Liguria.

E così la sentenza è arrivata: il giudice Giulia Barazzetta ha condannato il 54enne a 4 anni di reclusione, con 110mila euro di risarcimento all’anziana.