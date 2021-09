OLGINATE – Mercoledì pomeriggio i Carabinieri della Compagnia CC di Merate hanno tratto in arresto, Z.O., 21enne, cittadino del Marocco, irregolare sul territorio nazionale, noto alle Forze di Polizia, sorpreso sul lungolago Martiri della Libertà a Olginate in possesso di 6 grammi di cocaina, già suddivisa in 10 dosi preconfezionate, nonché di 376 euro in contanti, somma “ritenuta provento dell’attività di spaccio”.

Nella mattinata di oggi l’arrestato è stato portato al Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo: al termine il Giudice, nel convalidare l’arresto ha disposto a suo carico la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

RedCro