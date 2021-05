OLGINATE – L’ufficio tecnico comunale ha approvato il nuovo piano del governo del territorio, con soddisfazione di tutto lo staff e del capogruppo di maggioranza Antonio Sartor che ha commentato:

Questa sera con l’approvazione del P.G.T. si conclude un lungo lavoro che ha impegnato l’ufficio tecnico comunale, oltre in prima persona l’assessore all’urbanistica e vice sindaco Marina Calegari, che vogliamo ringraziare per il grande impegno e la grande disponibilità.

Realizzare un nuovo strumento urbanistico non è una cosa semplice che si può fare in poco tempo, inoltre abbiamo dovuto fare i conti anche con alcune incertezze della Regione Lombardia. Fin dall’inizio sapevo cosa volevamo e possiamo dirci di aver centrato l’obbiettivo, con l’aiuto dei tecnici urbanisti scelti. Uno strumento agile che dopo aver letto la situazione urbanistica esistente proiettasse nel futuro la nostra idea di sviluppo, minor consumo del territorio, ben oltre le richieste minime previste dalla nuova legge regionale. Strumenti agili e precisi che permettano agli operatori e cittadini di conoscere le disposizioni, i vincoli e le possibilità edificatorie di lotti e comparti.

Ci siamo di nuovo misurati con problemi (meglio dire ferite) del nostro territorio, Consonno, il Fornasotto, ancora una volta assolviamo il nostro compito di trovare delle soluzioni, ben sapendo che solo gli operatori potranno compiere le scelte finali, ma crediamo di aver aggiornato le richieste pubbliche alle esigenze economiche del momento.

L’aggiornamento del PGT era uno dei punti del nostro programma elettorale e puntualmente vi provvediamo, anche in presenza di grandi difficoltà normative degli enti superiori.

Rivendichiamo la totale trasparenza del percorso di costruzione e analisi dei documenti oggetto di approvazione in questa seduta, ogni cittadino che ha fatto richiesta di ascolto ha trovato udienza. Segnaliamo che dal gruppo di minoranza non è arrivata nessuna proposta organica alternativa.

Consegniamo alla prossima amministrazione comunale uno strumento nuovo, pronto per essere utilizzato, ma soprattutto crediamo di aver realizzato uno strumento per i cittadini e in loro favore. Annunciando il nostro convinto voto favorevole ringrazio il Sindaco per il lavoro svolto.

Il capogruppo di maggioranza.

Antonio Sartor