OLGINATE – Continuano i lavori per l’efficientamento della rete idrica di Olginate con la fine delle opere in via Diligenza, e l’inizio di quelle riguardanti via Postale Vecchia.

Le opere in via Diligenza, iniziate a marzo 2023 per un valore di 150.000 euro, hanno previsto la sostituzione della rete idrica esistente in zona: sono state coinvolte le aree dai pozzi del Lavello al serbatoio Praderigo, dall’incrocio di via Belvedere con via Diligenza fino a via Albegno in via Santa Maria e con l’incrocio in via Gramsci. L’investimento per le reti acquedottistiche di via Diligenza è finanziato interamente dall’Unione Europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU/PNRR.

Il cantiere si è ora spostato in via Postale Vecchia, dove sono previste opere per un valore di circa 670.000 euro. Le opere in via Postale Vecchia termineranno entro febbraio 2024 e saranno realizzate nel totale rispetto dei caratteri ambientali dell’area; tutte le sistemazioni di ripristino a termine dei lavori sono previste in assoluto rispetto dei luoghi e manterranno la continuità attualmente esistente.