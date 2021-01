OLGINATE – Olginate e il mondo dello sport colpiti dal lutto per la morte di Virgilio Bonacina, presidente della Polisportiva. “Malato, ha lottato fino alla fine ma purtroppo non è riuscito a vincere questa partita” spiegano dalla società sportiva.

“Anche nei suoi ultimi momenti Virgilio non ha mai smesso di pensare alle sue ragazze della pallavolo, la sua vita. Purtroppo in questa stagione non è riuscito a vederle giocare ma siamo sicuri che questa sarà un’ulteriore spinta in più per lavorare più duramente e raggiungere gli obiettivi prefissati”.

Cordoglio arriva anche dall’amministrazione comunale: “Il Comune di Olginate conserverà per sempre la stima e il ricordo di Virgilio, impegnato e attivo per lo sport nel proprio territorio”.