OLGINATE – Domani a Milano Stefano Valsecchi (a destra), condannato in primo grado – rito abbreviato – a 19 anni e 4 mesi per l’omicidio di Salvatore De Fazio e la tentata uccisione del fratello di quest’ultimo Alfredo, si presenterà avanti i giudici della Corte d’Appello.

I fatti avvennero a Olginate nel settembre del 2020: Valsecchi e De Fazio si erano incontrati per un “chiarimento” dopo la lite sanguinosa tra i loro figli, andata in scena la notte prima. L’uccisore si presentò armato e sparò con la pistola a De Fazio, che perse la vita all’arrivo in ospedale a Lecco; il fratello Alfredo rimase colpito al volto (di striscio) e se la cavò.

Una settimana dopo Valsecchi pose fine alla sua latitanza, consegnandosi ai carabinieri e confessando l’omicidio.

RedGiu

