OLGINATE – Un’ora al giorno di Dad in presenza degli insegnanti per i bambini di prima seconda e terza elementare. Questo promette ai genitori la dirigente dell’istituto comprensivo di Olginate Mariapia Riva dopo che la stampa ha dato risalto alla decisone della scuola di riservare ai più piccoli un unico incontro settimanale in Dad e gestire il resto della didattica con il solo scambio di comunicazioni sul registro elettronico.

Ecco la comunicazione apparsa sul sito dell’I.C. di Olginate.

Gentili genitori, la presente è per rispondere alle sollecitazioni e alle richieste giunte, tramite diversi canali, in relazione all’attivazione della didattica a distanza e integrata, in particolare modo sulle classi prime, seconde e terze della scuola primaria.

In primo luogo preme sottolineare l’importanza, sempre, del confronto e di come questo possa diventare motivo di riflessione, di analisi e di opportunità per meglio esplicitare ciò che per gli educatori della scuola si voleva mettere in atto con l’integrazione del PTOF (Piano scolastico per la didattica digitale integrata, Linee guida per la Didattica digitale a distanza e integrata, Integrazione del PTOF 2019/2022, con delibera n. 103 del Consiglio d’Istituto del 2 settembre 2020).

Occorre necessariamente ricordare che il piano di integrazione è stato elaborato ad agosto 2020, approvato all’unanimità dal Collegio dei docenti, approvato in Consiglio d’Istituto e immediatamente pubblicato sul sito della scuola.

Nella stesura del Piano, la scuola ha seguito un principio imprescindibile: la motivazione pedagogica, nel rispetto dell’età evolutiva e di apprendimento dei bambini e come l’uso prolungato dei devices possa influire sulle funzioni neurologiche dei bambini. La scelta di privilegiare le lezioni asincrone sulle classi iniziali della scuola primaria è dovuta anche alle seguenti motivazioni: maggiore fruibilità (pc, tablet, cellulare) per il bambino, tempi di fruizione, non legati ad un orario prestabilito, inclusività per tutti.

Le motivazioni didattiche sono state, altresì, la traccia seguita per rimodulare il fare scuola nel nuovo scenario: si è pensato che la progettazione della didattica in modalità digitale dovesse tener conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte (classe ed età dei bambini) e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la sola trasposizione dei saperi e di quanto viene svolto in presenza.

La scuola ha voluto riflettere su un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.

Inoltre, si è pensato di prediligere la modalità sincrona, proprio per le motivazioni espresse prima, per le classi della scuola secondaria e le classi IV e V della scuola primaria (pagina 4 dell’integrazione del PTOF).

Nel rispetto dell’autonomia di ogni Istituzione scolastica, si è fissato un limite orario per assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe (dieci ore per le classi della scuola primaria, in sincrono, come detto sulle IV e V, e in altra modalità sulle altre classi della primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. Come si evince dalle scelte operate a novembre sulla scuola secondaria, dovute alle nuove condizioni, si è operata una integrazione alla suddetta modalità, che ha portato ad almeno 30 moduli di lezione per l’intero gruppo classe, corrispondenti a più di 20 ore sincrone.

Pertanto, si vuole esplicitare con più chiarezza ciò che la scuola ha al momento previsto di mettere in atto per le classi prime, seconde e terze della scuola primaria: sul registro di classe si caricheranno ogni giorno 2/3 lezioni asincrone con relativo materiale operativo (per un totale di almeno 10 momenti di lezione); si farà riferimento a videolezioni predisposte dai docenti, libri di testo in uso, schede da ricopiare e completare,…

Sempre sul registro, i docenti caricheranno il link per poter permettere l’accesso ai bambini ai momenti di interazione sincroni.

Quindi, così come riportato nella circolare del 5 marzo, si attivano momenti di incontri sincroni, con il gruppo classe, con la necessaria assistenza e presenza dei genitori almeno inizialmente. I tempi e le modalità di tali incontri sincroni saranno concordati nei team di classe.

Per questa settimana, i docenti incontreranno i bambini delle classi iniziali della scuola primaria martedì 9 e giovedì 11. Il link per accedere sarà caricato sul registro di classe.

Se la sospensione delle lezioni in presenza dovesse proseguire, per le classi prime, seconde e terze della scuola primaria si intendono strutturare per settimana almeno 10 attività asincrone e incontri sincroni quotidiani di circa un’ora-un’ora e mezza, tra il lunedì e il venerdì, all’interno dell’orario scolastico.

Certi di una continua e proficua collaborazione tra tutte le componenti del mondo della scuola, con l’impegno di accompagnare i nostri alunni nel loro processo di apprendimento e con la convinzione che si colga l’eccezionalità del momento, che impone continui ripensamenti, anche in relazione agli scenari mutevoli che via via si presentano, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente scolastico

Mariapia Riva