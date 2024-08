OLIMPIADI: BEATRICE COLLI DA RECORD NELLO SPEED, MA LA FINALE SFUGGE

PARIGI – Si sono appena concluse le fasi di qualificazioni ed eliminatorie per accedere alla fase finale della competizione olimpica di Speed Femminile. Le migliori velociste del pianeta hanno fatto sfoggio di tempi incredibili, fra cui tre record olimpici consecutivi e soprattutto il nuovo record del mondo di Aleksandra Miroslaw, col tempo di 6,06″.

La nostra Beatrice Colli, giovane atleta colichese, ha effettuato due run di qualifica con errori che purtroppo l’hanno costretta in 11° posizione, dovendo così sfidare negli scontri diretti la cinese Yafei Zhou. Pur perdendo lo scontro ha realizzato il tempo di 6,82″ che le ha consentito per quasi tutta la durata della gara di restare fra le atlete qualificate come fastest looser…