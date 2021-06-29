OMICIDIO DI OLGINATE:
CHIESTI TRENT’ANNI
(20 GRAZIE ALL’ABBREVIATO)
PER STEFANO VALSECCHI

29/06/2021

LECCO – Al rito abbreviato davanti il Gup di Lecco Salvatore Catalano è di vent’anni la possibile pena per Stefano Valsecchi, il 54enne calolziese accusato dell’omicidio di Salvatore De Fazio, a cui ha sparato tre colpi di pistola.

La richiesta del Pubblico Ministero Paolo Del Grosso è stata di 30 anni di carcere, con l’impiego del rito alternativo è previsto uno sconto di pena pari a un terzo.

Ora è attesa la sentenza, dopo le ultime arringhe.

RedGiu

TUTTA LA VICENDA, DALL’ARCHIVIO

OLGINATE/OMICIDIO DE FAZIO, RITO ABBREVIATO A VALSECCHI CHE AVRÀ LO SCONTO DI PENA

OMICIDIO DE FAZIO, VALSECCHI EVITERÀ L’ERGASTOLO GRAZIE AL RITO ABBREVIATO

OMICIDIO DE FAZIO/GIUSTIZIATO CON DUE COLPI ALLA TESTA. VALSECCHI VERSO IL PROCESSO

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