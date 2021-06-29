LECCO – Al rito abbreviato davanti il Gup di Lecco Salvatore Catalano è di vent’anni la possibile pena per Stefano Valsecchi, il 54enne calolziese accusato dell’omicidio di Salvatore De Fazio, a cui ha sparato tre colpi di pistola.
La richiesta del Pubblico Ministero Paolo Del Grosso è stata di 30 anni di carcere, con l’impiego del rito alternativo è previsto uno sconto di pena pari a un terzo.
Ora è attesa la sentenza, dopo le ultime arringhe.
RedGiu
TUTTA LA VICENDA, DALL’ARCHIVIO
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